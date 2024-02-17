Сирський оголосив про виведення підрозділів ЗСУ з Авдіївки
З метою уникнення оточення та збереження життя військових, прийняв рішення про виведення підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах
Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський.
"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач зазначив, що сили оборони "гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці".
"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", - додав Сирський.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив відхід українських оборонців:
"Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення".
Генерал зазначив, що оточення не допущено, особовий склад виведено, українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.
- Пресофіцер Третьої штурмової бригади, яку передислокували на цей напрямок, Олександр Бородін повідомив, що ситуація в Авдіївці критична: ворог почав регулярно застосовувати фосфорні боєприпаси та КАБи. А заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов заявив, що на одній із ділянок в Авдіївці бійці перебувають у повному оточенні ворога.
- 16 лютого командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ухвалило рішення про відведення українських військових із позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.
- 16 лютого у Третій штурмовій бригаді заявили, що на їхній ділянці фронту в Авдіївці - не менш як 15 тисяч особового складу армії РФ. Втім окупанти зазнають непропорційних втрат.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський відзвітував, що станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривають важкі бої. Росіяни практично стирають місто з лиця землі, агресор кидає на штурм всі резерви.
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