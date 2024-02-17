Сирський оголосив про виведення підрозділів ЗСУ з Авдіївки

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач зазначив, що сили оборони "гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці".

"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", - додав Сирський.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив відхід українських оборонців:

"Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення".

Генерал зазначив, що оточення не допущено, особовий склад виведено, українські воїни зайняли оборону на визначених рубежах.