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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією В Авдіївці тривають важкі бої, українські воїни закріплюються на нових рубежах оборони, у місто перекидаються резерви, - командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський

В Авдіївці тривають важкі бої, українські воїни закріплюються на нових рубежах оборони, у місто перекидаються резерви, - командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський

16 лютого, 2024 п'ятниця
22:25
Війна з Росією Авдіївка

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський відзвітував про ситуацію в Авдіївці станом на вечір п'ятниці, 16 лютого

Про це Олександр Тарнавський написав у своєму телеграм-каналі.

За словами бригадного генерала, станом на 21:00 в Авдіївці тривають важкі бої. Росіяни практично стирають місто з лиця землі, агресор кидає на штурм всі резерви.

"Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації", - пише Тарнавський.

Командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що з початку доби в районі Авдіївки українські захисники відбили більш ніж 30 атак росіян, ворог здійснив 20 авіаударів і понад 150 артобстрілів. 

"Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Підкреслюю, пріоритет - збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима", - пише Олександр Тарнавський.

Водночас через безперервні обстріли, евакуація поранених ускладнена, але здійснюється. В Авдіївку перекидаються потрібні резерви, боєприпаси. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної ситуації.

"Триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі", - додав бригадний генерал.

За словами Тарнавського, лише з початку року втрати РФ на цьому напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина.

  • Пресофіцер Третьої штурмової бригади, яку передислокували на цей напрямок, Олександр Бородін повідомив, що ситуація в Авдіївці критична: ворог почав регулярно застосовувати фосфорні боєприпаси та КАБи. А заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов заявив, що на одній із ділянок в Авдіївці бійці перебувають у повному оточенні ворога.
  • 16 лютого командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ухвалило рішення про відведення українських військових із позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. 
  • 16 лютого у Третій штурмовій бригаді заявили, що на їхній ділянці фронту в Авдіївці - не менш як 15 тисяч особового складу армії РФ. Втім окупанти зазнають непропорційних втрат.
Теги:
Україна
Росія
Донбас
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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