В Авдіївці тривають важкі бої, українські воїни закріплюються на нових рубежах оборони, у місто перекидаються резерви, - командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський

Про це Олександр Тарнавський написав у своєму телеграм-каналі.

За словами бригадного генерала, станом на 21:00 в Авдіївці тривають важкі бої. Росіяни практично стирають місто з лиця землі, агресор кидає на штурм всі резерви.

"Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації", - пише Тарнавський.

Командувач ОСУВ "Таврія" заявив, що з початку доби в районі Авдіївки українські захисники відбили більш ніж 30 атак росіян, ворог здійснив 20 авіаударів і понад 150 артобстрілів.

"Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Підкреслюю, пріоритет - збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима", - пише Олександр Тарнавський.

Водночас через безперервні обстріли, евакуація поранених ускладнена, але здійснюється. В Авдіївку перекидаються потрібні резерви, боєприпаси. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної ситуації.

"Триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі", - додав бригадний генерал.

За словами Тарнавського, лише з початку року втрати РФ на цьому напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина.