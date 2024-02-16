"Ситуація складніше, ніж в Бахмуті": 3-тя ОШБр каже, що Росія застосовує фосфор в Авдіївці
Російські окупанти посилюють тиск на Авдіївку Донецької області. Ситуація у місті критична. Ворог почав регулярно застосовувати фосфорні боєприпаси та КАБи
Про це у телемарафоні заявив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін.
За його словами, в Авдіївці дуже складна, критична ситуація, РФ продовжує тиск на місто.
"Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи - набагато гірше, ніж артилерія. Це авіабомби й по 250 кг, і по пів тонни. Це і 50, і більше авіабомб за добу. Треба розуміти, що це дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм, який утримується", - сказав пресофіцер.
Крім цього, за словами Бородіна, ситуація в Авдіївці складніша, ніж в критичний момент у Бахмуті: "У ворога величезна кількість КАБів, техніки. "Вагнера" берегли техніку, вони працювали у більшості людьми, тут же це танкові атаки разом з піхотою. Велика кількість БТР, БМП, авіації, FPV. Такого у Бахмуті під час "вагнерівців" не було. Там було складно, але зараз надскладно".
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