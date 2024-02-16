ISW проаналізував ситуацію в Авдіївці та розповів про "тактичний розворот" ворога

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що українські війська ще не повністю відійшли з Авдіївки й продовжують перешкоджати росіянам у досягненні більш значних успіхів, ніж поточне поступове просування окупантів.

Згідно з геолокаційними картами, РФ нещодавно просунулася до південних околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. Крім цього, ворог захопив українську укріплену позицію на південь від Авдіївки, яка тривалий час була російською субтактичною ціллю. А пропагандисти кажуть, що російські війська фактично взяли в кільце прилеглі до Авдіївки позиції на південь від неї.

Однією з цілей ворога є перерізати ґрунтові дороги, якими українські війська постачають позиції в Авдіївці з Ласточкиного та Північного, хоча ISW поки що не бачить жодних підтверджень цього просування російських військ.

На думку аналітиків, російська наступальна операція із захоплення Авдіївки підкреслює нездатність російських військових провести успішне оперативне охоплення або оточення в Україні.

"Оперативне охоплення - це маневр, при якому атакуючі сили мають на меті уникнути основних оборонних споруд противника, щоб захопити об'єкти позаду цих оборонних споруд, що дозволяє атакуючим силам знищити захисників на їхніх поточних позиціях", - пояснюють аналітики.

Вони наголошують, що окупанти не досягли ні того, ні іншого в Авдіївці, і, зокрема, неодноразово зазнавали невдач у проведенні операцій з оточення або оточення українських військ протягом усього повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас Росія витратила значну кількість живої сили та техніки на захоплення Авдіївки, і, ймовірно, їм буде потрібний тривалий період консолідації, відновлення і відпочинку, перш ніж вони спробують здійснити подальші скоординовані наступальні дії в цьому районі.