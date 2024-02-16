Командувач Тарнавський про ситуацію в Авдіївці: оборонна операція триває

Про це Олександр Тарнавський написав у своєму телеграм-каналі.

За словами бригадного генерала, станом на 23:00 четверга, 15 лютого, ситуація в Авдіївці залишається складною, проте контрольованою.

"Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження", - написав Тарнавський.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" заявив, що підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

"Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача ЗСУ щодо стабілізації ситуації на даному напрямку. Управління військами — стійке та ефективне. Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас — збереження життя українського солдата. Авдіївська оборонна операція продовжується. Наші воїни й надалі нищать армію окупанта та перемелюють ресурси і резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій", - йдеться у повідомленні.