Зеленський про Авдіївку: Робимо максимум, щоб зберегти якнайбільше українських життів

Про це він сказав у вечірньому зверненні у четвер, 15 лютого.

Зеленський зазначив, що заслухав доповідь щодо цього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

"Ситуація на фронті – Авдіївка, схід загалом. Робимо максимум, аби в наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти якнайбільше українських життів", – наголосив Зеленський.

Він додав, що підписав кілька указів про нові заміни в Силах оборони України: "Більше бойового досвіду цієї війни, більше сучасних підходів".

Станом на 22:35 на сайті Офісу президента України не було указів, які стосувалися б призначень у Силах оборони.