Зеленський про Авдіївку: Робимо максимум, щоб зберегти якнайбільше українських життів
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці та на сході загалом
Про це він сказав у вечірньому зверненні у четвер, 15 лютого.
Зеленський зазначив, що заслухав доповідь щодо цього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.
"Ситуація на фронті – Авдіївка, схід загалом. Робимо максимум, аби в наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти якнайбільше українських життів", – наголосив Зеленський.
Він додав, що підписав кілька указів про нові заміни в Силах оборони України: "Більше бойового досвіду цієї війни, більше сучасних підходів".
Станом на 22:35 на сайті Офісу президента України не було указів, які стосувалися б призначень у Силах оборони.
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 15 лютого на фронті відбулося 51 бойове зіткнення. У районі Авдіївки Сили оборони України відбили 14 атак окупантів
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