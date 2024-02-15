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Зеленський про Авдіївку: Робимо максимум, щоб зберегти якнайбільше українських життів

15 лютого, 2024 четвер
22:40
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці та на сході загалом

Про це він сказав у вечірньому зверненні у четвер, 15 лютого.

Зеленський зазначив, що заслухав доповідь щодо цього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. 

"Ситуація на фронті – Авдіївка, схід загалом. Робимо максимум, аби в наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти якнайбільше українських життів", – наголосив Зеленський.

Він додав, що підписав кілька указів про нові заміни в Силах оборони України: "Більше бойового досвіду цієї війни, більше сучасних підходів".

Станом на 22:35 на сайті Офісу президента України не було указів, які стосувалися б призначень у Силах оборони. 

  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 15 лютого на фронті відбулося 51 бойове зіткнення. У районі Авдіївки Сили оборони України відбили 14 атак окупантів

Теги:
Володимир Зеленський
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
Рустем Умєров
Олександр Сирський
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