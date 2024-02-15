Сили оборони відбили 14 ворожих атак у районі Авдіївки та 5 - на Лиманському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 15 лютого.

Ворожі обстріли України

Ворог загалом завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Зруйновані та пошкоджені житлові приватні та багатоквартирні будинки, навчальні заклади.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Жодних ознак формування наступальної групи не виявлено. Деякі підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконання завданнь у районах, що межують з Україною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Ворог продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території Росії та збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону України.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 1 атаку в районі Іванівки (Харківська область), - там ворог завдав авіаудару. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Тернів, Ямполівки та Веселе (Донецька область). У тій місцевості противник намагався прорвати українську оборону. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів більше 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 9 атак у околицях Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки (Донецька область). Там окупанти намагалися покращити своє тактичне положення. Під артилерійський та мінометний обстріли потрапили близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак в районі Авдіївки та ще 1 атаку біля Первомайського (Донецька область).

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у околицях Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки (Донецька область).Противник намагався 17 разів прорвати українську оборону.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили 3 рази атаки на південь від Пречистівки та біля Старомайорського (Донецька область). Противник завдав авіаударів поблизу населених пунктів Водяне, Шевченка, Старомайорське (Донецька область), Новодарівка (Запорізька область). Ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник не вів наступальних дій. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися понад 20 населених пунктів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Окупанти здійснили спробу штурму позицій українських військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.