На Авдіївський напрямок передислокували бійців Третьої штурмової бригади

Про це повідомляє пресслужба бригади.

"Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади - надзвичайно критична", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. За період перебування бійців на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил РФ було завдано критичного ураження.

"Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає до міста нові сили та засоби", - додали в бригаді.

Останні новини про Авдіївський напрямок

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що ЗСУ поки що не збираються залишати Авдіївку.

14 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за два місяці 2024 року російські окупанти здійснили найбільшу кількість авіаційних ударів по позиціях українських військових на Авдіївському напрямку.

Протягом доби на фронті відбулось 64 бойові зіткнення. Сили оборони відбили понад 61 ворожу атаку на 8 напрямках. Найбільше на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що знищення російської колони на Авдіївському напрямку свідчить про те, що в ЗСУ ймовірно є резерви для оборони Авдіївки.

Карта бойових дій за період 8-14 лютого: ситуація на фронті погіршується, в Авдіївки останній шанс на порятунок.