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Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 8-14 лютого: ситуація на фронті погіршується, в Авдіївки останній шанс на порятунок
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Карта бойових дій за період 8-14 лютого: ситуація на фронті погіршується, в Авдіївки останній шанс на порятунок

Богдан Бачинський
14 лютого, 2024 середа
10:47
карта бойових дій заставочна

В Авдіївці зона міських боїв стрімко розширюється, росіяни просунулися на Бахмутському та Вугледарському напрямках, натомість снарядний голод ЗСУ стає більш критичним

Бої за Авдіївку – контрнаступ чи відхід

Рашисти кинули на Авдіївку всі можливі ресурси, бо час і Путін підтискають. Якщо минулого місяця на місто падало в середньому 150 КАБів на тиждень, то зараз у середньому 50 на день. КАБи не точні, але в місці падіння тотально знищують ландшафт.

Упродовж тижня окупанти змогли у двох місцях критично близько підійти до головної логістичної артерії. Так, їм вдалося пробитися від "Царської Охоти" через одноповерхову забудову далі на захід, вийти на залізницю і впритул підійти до дороги Т-05-05, через яку забезпечується основне постачання нашої позиції "Зеніт". Фактично зараз воїни на цій позиції опинилися заблокованими. Тим паче, що росіяни просуваються також і на схід від Опитного, намагаючись оточити цей стратегічно важливий пункт оборони Авдіївки. Відтак для деблокування потрібна контратака.  

Окрім того, на півночі Авдіївки загарбники розширили зону свого контролю біля піщаного кар’єру і каскаду озер, а також іще більше вклинились у забудову в садовому товаристві. Їм вдалося не тільки перейти залізничну колію, а й перерізати, на майже кілометровому відтинку, ключову для логістики дорогу 00542, яка переходить в Індустріальний проспект. Перерізання зазначеного шляху загрожує обвалити весь захист міста на південь від цього місця. А це практично вся Авдіївка, за винятком позицій біля коксохімічного заводу.

Карта. Авдіївка_1302

Окрім того, загарбники за тиждень просунулися ще на кількасот метрів у напрямку Первомайська, що на південь від Авдіївки.  

Реагуючи на критичну ситуацію, Генштаб ввів до Авдіївки нові резерви, зокрема підсилення для 110-ї бригади, а також частково батальйони 3-ї штурмової бригади, яка дуже добре показала себе в цій війні, особливо під час контрнаступу на півдні від Бахмута. Там вони звільнили кілька сіл, у тому числі стратегічно важливу Кліщіївку. Зараз штурмова бригада може стати останнім шансом на контрнаступ в Авдіївці або для деблокування її захисників і виведення їх на контрольовані сектори міста. 

Вночі Сили оборони спалили між Верхньоторецьким та Кам'янкою велику колону техніки, яку росіяни готували перекинути в Авдіївку.

  Карта. Бахмут_1302

Карта бойових дій від Бахмута до Часового Яру

Упродовж січня та початку лютого росіяни не могли пробити нашу оборону ні в Іванівському, ні в Богданівці, однак їхній наступ на Часів Яр не збавляв темпів, а навпаки посилювався. Цього тижня завдяки масовим ударам FPV-дронів та артилерії рашисти зуміли відкинути ЗСУ на відстань близько 3 км із позицій між Богданівкою та Іванівським. До околиць Часового Яру від найближчої ворожої позиції залишилося 2,5 км. Місто готується до захисту, бо, як виявилося, воно не мало підготовленої належним чином лінії оборони…

Карта. Новомихайлівка_1302

Карта боїв на Вугледарському напрямку

Є другим після Авдіївки за важливістю. Тут окупанти хочуть вийти в тил Силам оборони у Вугледарі та суттєво обвалити лінію фронту в цій частині Донеччини. Наразі бої точаться довкола села Новомихайлівка, яке ворог штурмує із трьох сторін. Цими днями рашисти зуміли зайти на східну околицю села, а також знову наблизитися до нього з півдня. Окрім того, вони змогли пробитися на кількасот метрів дорогою між селами Солодке і Водяне, а також розширили зону свого контролю на північ від цієї дороги, щоб мати можливість атакувати захисників Новомихайлівки ще й із тилу.

Інша група зс РФ пробивається з північного боку, де вони з окупованої Мар’їнки продовжують атакувати село Побєда, окреслюючи таким чином початок формування великого кільця навколо сіл, що тягнуться на захід від Новомихайлівки.  

Карта. Новомихайлівка_1302

Контрнаступ ЗСУ - південний фронт, Запоріжжя

ЗСУ мали несподівані успіхи на південному фронті. Там, за словами генерала Тарнавського, лише за добу росіяни втратили 645 військових, а за тиждень – майже 3 тисячі. Хоча лінія фронту тут не зазнала значних змін, утім Сили оборони зайняли сіру зону на південь від Кам’янського. Довкола Роботиного тривають кровопролитні бої, лінія фронту коливається то в один, то в інший бік. На західному фланзі Роботиного ЗСУ зуміли на значному відтинку потиснути окупантів у напрямку села Копані

Карта. Роботине_1302

Руйнування російської військової економіки

Упродовж тижня наші безпілотники завдали ударів по Ільському та Афіпському нафтопереробних заводах у Краснодарському краї, розташованим неподалік один від одного. Крім того, як кажуть самі росіяни, "планові роботи" викликали пожежу на нафтопереробному заводі в Москві. Завдяки атакам по нафтобазах і нафтових заводах у січні-лютому Україні вдалося зменшити січневий експорт російського бензину на 37%, а дизпалива – на 23%. І це тільки початок.

Карта. Росія_1302

Також у Москві спалахнув завод, який виробляє, ремонтує та обслуговує літаки МіГ. Ще один "плановий" грибоподібний вибух стався в Іжевську на заводі, який виробляє ракетні двигуни, зокрема для "іскандерів". 

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій. 

Теги:
Росія
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
Вбиті росіяни
Контрнаступ ЗСУ
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