Інвестиції у виробництво дронів та потреби України в артилерії: Зеленський провів розмову з президентом Литви Науседою
Президент Володимир Зеленський 30 січня провів телефонну розмову з литовським колегою Гітанасом Науседою: лідери обговорили, зокрема, прямі інвестиції у виробництво далекобійних дронів
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Український президент поінформував, що вони з Науседою порушили питання зміцнення української оборони: потреби в артилерії, протиповітряній обороні, прямих інвестицій у виробництво далекобійних безпілотників. Також були обговорені гарантії безпеки для Києва.
"Важливо зберігати єдність і докладати спільних зусиль для відновлення справедливого миру", - підкреслив Зеленський.
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