Інвестиції у виробництво дронів та потреби України в артилерії: Зеленський провів розмову з президентом Литви Науседою

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Український президент поінформував, що вони з Науседою порушили питання зміцнення української оборони: потреби в артилерії, протиповітряній обороні, прямих інвестицій у виробництво далекобійних безпілотників. Також були обговорені гарантії безпеки для Києва.

"Важливо зберігати єдність і докладати спільних зусиль для відновлення справедливого миру", - підкреслив Зеленський.