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Інвестиції у виробництво дронів та потреби України в артилерії: Зеленський провів розмову з президентом Литви Науседою

Дар'я Куркіна
30 січня, 2025 четвер
20:55
Суспільство

Президент Володимир Зеленський 30 січня провів телефонну розмову з литовським колегою Гітанасом Науседою: лідери обговорили, зокрема, прямі інвестиції у виробництво далекобійних дронів

Зміст

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Український президент поінформував, що вони з Науседою порушили питання зміцнення української оборони: потреби в артилерії, протиповітряній обороні, прямих інвестицій у виробництво далекобійних безпілотників. Також були обговорені гарантії безпеки для Києва.

"Важливо зберігати єдність і докладати спільних зусиль для відновлення справедливого миру", - підкреслив Зеленський.

  • Сьогодні також стало відомо, що Литва передала Києву партію переносних ЗРК малої дальності.
  • Раніше в Україну прибули безпілотники литовських виробників, а також тепловізори та п’ятитонні телескопічні навантажувачі.
Теги:
Новини
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Литва
Війна з Росією
безпілотник
допомога Україні
підтримка України
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