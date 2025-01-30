Литва передала Україні партію переносних ЗРК малої дальності
Наприкінці минулого тижня Литва передала переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами для Збройних Сил України
Про це повідомило міністерство оборони Литви.
Там також зазначили, що цьогоріч Литва планує посилювати українські потреби у протиповітряній обороні, боєприпасах та безпілотниках, а також підтримувати оборонну промисловість через фінансування зброї, виробленої в Україні.
Крім того, в оборонному відомстві додали, що Литва сприятиме коаліціям, зокрема, коаліції з протимінної діяльності, яку країна очолює разом з Ісландією.
"Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військових та реабілітація поранених солдатів", – йдеться у повідомленні.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ Литва надала Україні військову допомогу на суму понад €767 млн.
- Раніше головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявляв, що не виключає відправки військових в Україну для здійснення миротворчої місії.
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