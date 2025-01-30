Литва передала Україні партію переносних ЗРК малої дальності

Про це повідомило міністерство оборони Литви.

Там також зазначили, що цьогоріч Литва планує посилювати українські потреби у протиповітряній обороні, боєприпасах та безпілотниках, а також підтримувати оборонну промисловість через фінансування зброї, виробленої в Україні.

Крім того, в оборонному відомстві додали, що Литва сприятиме коаліціям, зокрема, коаліції з протимінної діяльності, яку країна очолює разом з Ісландією.

"Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військових та реабілітація поранених солдатів", – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ Литва надала Україні військову допомогу на суму понад €767 млн.