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Литва передала Україні партію переносних ЗРК малої дальності

Юлія Лаврук
30 січня, 2025 четвер
16:58
Війна з Росією

Наприкінці минулого тижня Литва передала переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами для Збройних Сил України

Зміст

Про це повідомило міністерство оборони Литви.

Там також зазначили, що цьогоріч Литва планує посилювати українські потреби у протиповітряній обороні, боєприпасах та безпілотниках, а також підтримувати оборонну промисловість через фінансування зброї, виробленої в Україні.

Крім того, в оборонному відомстві додали, що Литва сприятиме коаліціям, зокрема, коаліції з протимінної діяльності, яку країна очолює разом з Ісландією.

"Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військових та реабілітація поранених солдатів", – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ Литва надала Україні військову допомогу на суму понад €767 млн. 

  • Раніше головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявляв, що не виключає відправки військових в Україну для здійснення миротворчої місії.
Теги:
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Литва
ЗСУ
допомога Україні
підтримка України
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