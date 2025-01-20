БПЛА і тепловізори: в Україну надійшла військова допомога від Литви

Про це повідомляє пресслужба міноборони Литви.

"Ми не можемо знижувати темпи підтримки України, тому що гарантувати безпеку України – це дбати про власну безпеку. У нас стільки часу, скільки в України. Ми також усунули бюрократичні перешкоди, відтепер підтримка надійде в Україну ще швидше", – наголосила міністр національної оборони Довіле Шакалієне.

Цього року Литва зосередить свою підтримку Україні на протиповітряній обороні, постачанні боєприпасів, дронів і засобів боротьби з ними, а також сприятиме розвитку української оборонної промисловості шляхом фінансування озброєнь вітчизняного виробництва.

Литва сприятиме Коаліції з розмінування, діяльністю якої вона керує разом з Ісландією, а також іншим коаліціям з питань можливостей, членом яких вона є, запевнили в оборонному відомстві країни. Військова підтримка надаватиметься через міжнародні фонди, колективні ініціативи, навчання українських військових та реабілітація поранених бійців продовжуватиметься.

У міноборони Литви зауважили, що з початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 754 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила півтора мільярда євро.