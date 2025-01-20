БПЛА і тепловізори: в Україну надійшла військова допомога від Литви
Наприкінці минулого тижня в Україну прибули безпілотники литовських виробників, а також тепловізори та п’ятитонні телескопічні навантажувачі
Про це повідомляє пресслужба міноборони Литви.
"Ми не можемо знижувати темпи підтримки України, тому що гарантувати безпеку України – це дбати про власну безпеку. У нас стільки часу, скільки в України. Ми також усунули бюрократичні перешкоди, відтепер підтримка надійде в Україну ще швидше", – наголосила міністр національної оборони Довіле Шакалієне.
Цього року Литва зосередить свою підтримку Україні на протиповітряній обороні, постачанні боєприпасів, дронів і засобів боротьби з ними, а також сприятиме розвитку української оборонної промисловості шляхом фінансування озброєнь вітчизняного виробництва.
Литва сприятиме Коаліції з розмінування, діяльністю якої вона керує разом з Ісландією, а також іншим коаліціям з питань можливостей, членом яких вона є, запевнили в оборонному відомстві країни. Військова підтримка надаватиметься через міжнародні фонди, колективні ініціативи, навчання українських військових та реабілітація поранених бійців продовжуватиметься.
У міноборони Литви зауважили, що з початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 754 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила півтора мільярда євро.
- У понеділок, 20 січня, спікер Сеймасу Литви Саулюс Скверняліс приїхав до Києва і зустрівся з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, а також прем'єром Денисом Шмигалем.
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