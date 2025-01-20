"Литва залишатиметься адвокатом України на міжнародній арені": до Києва приїхав спікер парламенту Литви Скверняліс

Про це Стефанчук повідомив у facebook.

"Ціную, що візит до Києва один з перших після обрання на посаді Голови Сеймасу. Це підтвердження, що після виборів надпартійна підримка України залишається", - зауважив він.

Очільник ВР розповів, що зі Сквернялісом вони обговорили подальшу міжпарламентську співпрацю, підтримку Литвою Формули миру та Плану перемоги. Стефанчук висловив вдячність за військову, гуманітарну і політичну допомогу, яку Литва надає Україні з початку повномасштабної війни. Він також окремо наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії та використання заморожених активів агресора для відбудови України.

"Адже у російських дронах досі знаходять західні комплектуючі", - зазначив очільник українського парламенту.

Стефанчук показав литовській делегації наслідки атаки по центру Києва 1 січня. З його слів, він почув запевнення від колеги, що Литва залишається стратегічним партнером України у боротьбі за суверенітет і незалежність, надалі виділятиме на підтримку 0,25% свого ВВП, а також у нашому євроінтеграційному курсі.

Також Голова Сеймасу Саулюс Скверняліс запевнив, що Литва залишатиметься адвокатом України на міжнародній арені, а Росія має бути покарана, у Заходу не повинно бути ілюзій, що країна-агресорка насититься та зупиниться сама.

"Спільними зусиллями ми продовжимо захищати свободу, відновлювати справедливість і зміцнювати єдність демократичного світу", - резюмував голова ВР.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уряд також провів зустріч із делегацією литовського Сейму.

Посадовці говорили про всебічну підтримку України, оборонну співпрацю та санкції проти Росії.

"Відзначив також важливість фінансування Литвою виробництва українських дронів в Україні. Приділили увагу збільшенню інвестицій в наш ОПК та започаткуванню спільних оборонних підприємств. Це дозволить посилити українську економіку та зміцнити оборонне виробництво", - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що Литва залишається одним із найбільших адвокатів України у цьому та інших напрямках.

"Надзвичайно вдячні за все, що Литва й литовський народ зробили й продовжують робити для України. Впевнений, що новий склад Сейму продовжить підтримувати українців у важкій боротьбі з російським агресором", - резюмував Шмигаль.