У Литві анонсували передачу Україні 4,5 тис. безпілотників
У понеділок, 12 січня, міністерка оборони Литви Довіле Сакалієне анонсувала передачу Україні 4,5 тис. безпілотників загальною вартістю 5 млн євро
Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4500 безпілотників вартістю 5 млн євро", - зазначила вона.
Крім того, за її словами, під час останнього засідання литовського уряду було затверджено нову прискорену процедуру передачі державних активів.
"Ці зміни значно скоротять час, необхідний для проходження процедур, що забезпечить швидке надходження допомоги в Україну. Литва стоїть з Україною", - наголосила Сакалієне.
- У грудні 2024 року в Міноборони України анонсували майбутні навчання 30 українських інструкторів з базового загального військового вишколу у межах програми НАТО, що пройдуть навчання у Литві у 2025 році.
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