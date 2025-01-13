У Литві анонсували передачу Україні 4,5 тис. безпілотників

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4500 безпілотників вартістю 5 млн євро", - зазначила вона.

Крім того, за її словами, під час останнього засідання литовського уряду було затверджено нову прискорену процедуру передачі державних активів.

"Ці зміни значно скоротять час, необхідний для проходження процедур, що забезпечить швидке надходження допомоги в Україну. Литва стоїть з Україною", - наголосила Сакалієне.

I am proud to share that Lithuania is sending 4,500 drones worth 5 million euros to Ukraine this week.



In addition, during the last Government meeting, we approved a new faster procedure for transferring state assets. These changes will significantly reduce the time required for… pic.twitter.com/332p7A4Q6D — Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) January 12, 2025