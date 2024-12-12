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Українські військові інструктори пройдуть навчання у Литві наступного року

Ольга Бабишена
12 грудня, 2024 четвер
22:59
Війна з Росією Литва прапор

30 українських інструкторів з базового загального військового вишколу у межах програми НАТО пройдуть навчання у Литві наступного року. Після повернення вони впроваджуватимуть нові підходи в Україні

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Про це інформує Міноборони України. 

Вказано, що про проведення навчань домовилися заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник та міжнародний радник з питань професійної військової освіти від Литви Стасіс Палдунас.

Перша група українських інструкторів, яка пройде навчання у Литві, складатиметься з 30 людей. До неї передовсім відбиратимуть сержантський склад ЗСУ з бойовим досвідом.  Після повернення вони зможуть не лише впроваджувати нові підходи у підготовці військових, а й ділитися знаннями з колегами у навчальних центрах.

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"Удосконалення військової освіти та бойової підготовки є одним із ключових завдань для Збройних сил України. Ми вдячні партнерам за підтримку, яка дозволяє інтегрувати сучасні стандарти НАТО в нашу систему підготовки", – зазначив Мельник.

Також у 2025 році на базі двох навчальних закладів Міноборони за сприяння НАТО планують запустити пілотний проєкт із підготовки інструкторів з курсу стрільб. 

  • 14 жовтня високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить місію з навчання українських військових ще на два роки.

Теги:
Новини
Світ
Україна
військові
Литва
НАТО
Військові новини
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