Українські військові інструктори пройдуть навчання у Литві наступного року

Про це інформує Міноборони України.

Вказано, що про проведення навчань домовилися заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник та міжнародний радник з питань професійної військової освіти від Литви Стасіс Палдунас.

Перша група українських інструкторів, яка пройде навчання у Литві, складатиметься з 30 людей. До неї передовсім відбиратимуть сержантський склад ЗСУ з бойовим досвідом. Після повернення вони зможуть не лише впроваджувати нові підходи у підготовці військових, а й ділитися знаннями з колегами у навчальних центрах.

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"Удосконалення військової освіти та бойової підготовки є одним із ключових завдань для Збройних сил України. Ми вдячні партнерам за підтримку, яка дозволяє інтегрувати сучасні стандарти НАТО в нашу систему підготовки", – зазначив Мельник.

Також у 2025 році на базі двох навчальних закладів Міноборони за сприяння НАТО планують запустити пілотний проєкт із підготовки інструкторів з курсу стрільб.