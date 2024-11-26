Проводити військові навчання в Європі значно ефективніше, ніж в Україні, – генерал-майор Фройдинг

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Фройдинга, якщо посилати західних інструкторів в Україну, то росіяни намагатимуться вдарити по навчальних об’єктах або солдатах. Це було б більш ризиковано, а тому потрібно було б докладати більше організаційних зусиль.

"У Німеччині чи в усіх інших країнах Європейського Союзу - членах НАТО на Заході ми маємо чудові навчальні заклади. У нас набагато кращі умови для тренувань. З військової точки зору я не бачу жодної переваги проводити такі навчання на українській землі", – сказав генерал-майор.

Він зазначив, що проводити військові навчання в Європі може бути набагато ефективніше. Оскільки там є можливість інвестувати в інструкторів для інтенсифікації навчання і водночас не потрібно дбати про безпеку.