У Німеччині четверта група українських військових завершила навчання на ЗРК Patriot

Про це повідомили повітряні сили Німеччини Люфтваффе в соцмережі Х.

"За останні кілька тижнів ми провели навчання 4-ї української групи на системах Patriot", - йдеться в повідомленні.

Німецькі повітряні сили наголошують, що українські військові після навчань зможуть самостійно працювати на ЗРК Patriot і використовувати комплекс для збивання літаків, крилатих ракет та безпілотників РФ.

Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung! ????????

Wir haben in den letzten Wochen die 4. ukrainische Gruppe am Waffensystem PATRIOT ausgebildet. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung, soll die Luftverteidigung der #Ukraine gegen Angriffe mit Flugzeugen, Raketen und… https://t.co/RDRQoEsFjf pic.twitter.com/yladjozLMr — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) November 5, 2024