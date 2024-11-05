У Німеччині четверта група українських військових завершила навчання на ЗРК Patriot
Четверта група українських військових завершила в Німеччині навчання із застосування зенітно-ракетного комплексу Patriot
Про це повідомили повітряні сили Німеччини Люфтваффе в соцмережі Х.
"За останні кілька тижнів ми провели навчання 4-ї української групи на системах Patriot", - йдеться в повідомленні.
Німецькі повітряні сили наголошують, що українські військові після навчань зможуть самостійно працювати на ЗРК Patriot і використовувати комплекс для збивання літаків, крилатих ракет та безпілотників РФ.
- 14 жовтня високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить місію з навчання українських військових ще на два роки.
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