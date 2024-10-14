ЄС продовжить місію з навчання українських військових ще на два роки

Про це повідомляє пресслужба Європейська служба зовнішньої політики.

Боррель нагадав, що наразі українські війська перебувають під великим тиском по всій лінії фронту, який став більшим, ніж до початку літа.

"Ми повинні надавати українським Збройним силам більше спроможностей та нарощувати нашу Тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки", - наголосив він.

Боррель сподівається на консенсус щодо цього рішення в Раді ЄС.