Британські інструктори можуть прибути на захід України для підготовки новобранців, – The Times
Британське військове керівництво припускає варіант відправлення інструкторів на захід України для підготовки новобранців
Про це повідомило видання The Times із посиланням на поінформовані джерела у британських та українських колах.
Так, за словами двох джерел, це вирішило б деякі логістичні проблеми, пов’язані з відправленням українських військових на бази Великої Британії для навчання, і заощадило б гроші.
Джерело в оборонному відомстві Великої Британії заявило, що відправка британських військ в Україну замість проведення навчання на військових базах у Британії було б "дешевшим для нас і кращим для них".
"Ми могли б провести [навчання] швидше там, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато меншим", - зазначив співрозмовник видання.
Своєю чергою джерело в українському оборонному відомстві заявило, що перенесення навчання в Україну дасть "потужний військово-політичний сигнал" партнерам і самій Росії. Джерело заявило, що це також означатиме початок "де-факто" розгортання військової інфраструктури НАТО в Україні та стане "потужним засобом стримування".
Британські солдати також вивчатимуть бойові навички від українських військових і матимуть можливість випробувати новітню зброю, яку розробляють для війни, додало джерело.
- Раніше цього дня стало відомо, що Британія до кінця року надасть Україні більше артсистем AS-90.
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