Британські інструктори можуть прибути на захід України для підготовки новобранців, – The Times

Про це повідомило видання The Times із посиланням на поінформовані джерела у британських та українських колах.

Так, за словами двох джерел, це вирішило б деякі логістичні проблеми, пов’язані з відправленням українських військових на бази Великої Британії для навчання, і заощадило б гроші.

Джерело в оборонному відомстві Великої Британії заявило, що відправка британських військ в Україну замість проведення навчання на військових базах у Британії було б "дешевшим для нас і кращим для них".

"Ми могли б провести [навчання] швидше там, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато меншим", - зазначив співрозмовник видання.

Своєю чергою джерело в українському оборонному відомстві заявило, що перенесення навчання в Україну дасть "потужний військово-політичний сигнал" партнерам і самій Росії. Джерело заявило, що це також означатиме початок "де-факто" розгортання військової інфраструктури НАТО в Україні та стане "потужним засобом стримування".

Британські солдати також вивчатимуть бойові навички від українських військових і матимуть можливість випробувати новітню зброю, яку розробляють для війни, додало джерело.