Президент Фінляндії Стубб припустив імовірність перемир'я в Україні за 3–6 місяців
Президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що найближчими місяцями в Україні може настати перемир'я, і закликав до підтримки Києва перед початком перемовин
Про це пише Yle.
Політик сказав, що з обережним оптимізмом ставиться до ініціатив президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні.
"Спочатку будуть прагнути перемир'я, на що піде від 3 до 6 місяців, а потім і мирних переговорів", – сказав Стубб.
За словами президента, політика Фінляндії полягає в тому, щоб дотримуватись принципів незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Стубб вважає, що найближчими днями, тижнями й місяцями Україну слід підтримувати так, аби вона мала сильну позицію для початку можливих переговорів із РФ про мир.
Стубб зізнався, що після розмови із президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня його оптимізм зріс.
Політика також запитали про шанси президента США Дональда Трампа всадовити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів. Той у відповідь наголосив на методі Трампа, який висуває ультиматум і змушує Путіна до мирних переговорів. На думку Стубба, Путіна слід саме змушувати до переговорів, а не схиляти до них.
"Особисто я думаю, що Путін розуміє лише жорстку риторику. І саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп", - заявив президент Фінляндії.
За словами Стубба, немає ризику в тому, що мир в Україні буде обговорено без участі самої України. Він упевнений, що Європа теж має брати участь у переговорах у тій чи іншій формі, оскільки на них вирішується майбутнє європейських безпекових структур.
- Під час брифінгу 25 січня Володимир Зеленський заявив, що заборонив перемовини з Росією на початку повномасштабного вторгнення, щоб зупинити сепаратизм у державі.
- Тоді ж президент України висловив сподівання, що у майбутніх потенційних переговорах також братимуть участь США та Європа.
- Своєю чергою Путін 28 січня зажадав скасувати указ Зеленського про заборону переговорів із РФ. При цьому він назвав президента України "нелегітимним".
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