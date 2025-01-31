Неймар повернувся до клубу, в якому розпочинав кар'єру

Про це Неймар повідомив у Instagram .

Нападник розпочав кар'єру саме в "Сантосі", за який виступав з 2009-го до 2013 року. Після цього бразильський клуб продав Неймара за 88 млн євро до іспанської "Барселони".

Попередньою командою 32-річного футболіста був "Аль-Хіляль", з яким він розірвав контракт, розрахований до літа 2025 року, за взаємною згодою сторін.

Неймар перейшов до команди з Саудівської Аравії з французького ПСЖ за $98 млн. Через постійні травми він за півтора року зіграв за "Аль-Хіляль" 7 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

За сезон Неймар отримував $103 млн та заробив у клубі орієнтовно $152 млн. Таким чином "Аль-Хіляль" загалом втратив через невдалий трансфер бразильця близько $250 млн.

З "Барселоною" Неймар виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та два титули Ла Ліги. З ПСЖ став п'ятиразовим чемпіоном Франції.

Неймар зіграв 128 матчів та забив 79 голів за збірну Бразилії. У 2016 році в її складі став олімпійським чемпіоном.