Неймар повернувся до клубу, в якому розпочинав кар'єру
Бразильський футболіст Неймар перейшов з "Аль-Хіляля" зі Саудівської Аравії до "Сантоса"
Про це Неймар повідомив у Instagram.
Нападник розпочав кар'єру саме в "Сантосі", за який виступав з 2009-го до 2013 року. Після цього бразильський клуб продав Неймара за 88 млн євро до іспанської "Барселони".
Попередньою командою 32-річного футболіста був "Аль-Хіляль", з яким він розірвав контракт, розрахований до літа 2025 року, за взаємною згодою сторін.
Неймар перейшов до команди з Саудівської Аравії з французького ПСЖ за $98 млн. Через постійні травми він за півтора року зіграв за "Аль-Хіляль" 7 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.
За сезон Неймар отримував $103 млн та заробив у клубі орієнтовно $152 млн. Таким чином "Аль-Хіляль" загалом втратив через невдалий трансфер бразильця близько $250 млн.
З "Барселоною" Неймар виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та два титули Ла Ліги. З ПСЖ став п'ятиразовим чемпіоном Франції.
Неймар зіграв 128 матчів та забив 79 голів за збірну Бразилії. У 2016 році в її складі став олімпійським чемпіоном.
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