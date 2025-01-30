Трамп планує розмістити "найгірших злочинців-нелегалів" у Гуантанамо

Про це повідомив Білий дім.

"Цим я доручаю міністру оборони та міністру внутрішньої безпеки вжити всіх необхідних заходів для розширення центру управління міграційними операціями на військово-морській станції Гуантанамо до повної потужності, щоб забезпечити додаткове місце для утримання під вартою іноземців – кримінальних злочинців, які незаконно перебувають на території Сполучених Штатів, а також для задоволення супутніх потреб у забезпеченні дотримання імміграційного законодавства, визначених міністерством оборони та міністерством внутрішньої безпеки", – йдеться в опублікованому меморандумі.

Як додали в адміністрації Трампа, меморандум видано "з метою зупинити вторгнення через кордон, ліквідувати злочинні картелі та відновити національний суверенітет".

"У нас є 30 000 місць у Гуантанамо для утримання найгірших злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу. Деякі з них настільки погані, що ми навіть не довіряємо країнам, які їх утримують. Ми не хочемо, щоб вони повернулися, тому збираємося відправити їх до Гуантанамо", – процитував Трампа The New York Times.

Подробиць того, як саме планують реалізувати цей план, президент США не оприлюднив, лише додав, що такий крок "негайно подвоїть наші можливості", й зауважив, що з Гуантанамо "важко вибратися".

Довідково. Табір Гуантанамо – це військова в'язниця на базі ВМС США у затоці Гуантанамо (Куба). Військову базу на Гуантанамо заснували ще 1898 року, а затока Гуантанамо офіційно перейшла у володіння США 1903 року. Протягом десятків років там розташовувалася база ВМС США – одна з найстаріших іноземних баз Штатів. Наприкінці 20 століття базу використовували як табір для біженців з Куби й Гаїті, затриманих у морі на шляху до США. Для утримання біженців з Гаїті 1990 року там створили табір Балкілі. Через три роки Верховний суд США визнав табір незаконним і постановив, що він мусить бути закритий. Останні біженці з Гаїті залишили табір у листопаді 1995 року.

Проте навіть після цього імміграційні служби США продовжували тимчасово утримувати в Гуантанамо незаконних іммігрантів, перехоплених у Карибському морі.

В'язницю створили 2002 року й використовували як табір для утримання полонених, запідозрених у терористичній діяльності. З початком американської війни в Афганістані й Іраку 2004 року туди доправляли полонених, підозрюваних у терористичній діяльності. Гуантанамо неодноразово критикували й у США, й у інших країнах, звинувачуючи персонал у тортурах і знущаннях з утримуваних. Більшість в'язнів перебували там без суду і, як наголошували міжнародні правозахисні організації, з порушеннями Гаазької конвенції. Попередники Трампа заявляли про наміри закрити в'язницю Гуантанамо.