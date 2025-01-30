На фронті з початку доби відбулося 85 боєзіткнень: Сили оборони відбили 33 атаки на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від обстрілів російської армії сьогодні постраждали низка населених пунктів, серед яких Угли на Чернігівщині, Студенок та Уланове на Сумщині, а також Тимофіївка на Харківщині.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення у напрямку Липців.

На Куп'янському напрямку росіяни за підтримки авіації двічі атакували позиції Сил оборони. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Копанки, Невське, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. Сили оборони відбили сім атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку армія РФ здійснила сім спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського, чотири боєзіткнення ще точаться.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивали п'ять штурмових дій загарбників поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру та Предтечиного, одне боєзіткнення ще триває. Водночас ворог завдав авіаударів по районах Федорівки, Тихонівки та Білокузминівки.

На Торецькому напрямку українські захисники відбивали сім російських атак в районах Торецька, Щербинівки та Кримського, три боєзіткнення ще тривають. Авіаційних ударів зазнали Щербинівка та Іванопілля.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 40 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Українські воїни відбили 33 атаки противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі, додали в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку на позиції українських військ поблизу Костянтинополя. Авіаударів КАБами зазнали населені пункти Розлив та Комар.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив одну спробу потіснити Сили оборони із займаних позицій в районі Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждали Тернове та Темирівка.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять атак, отримав відсіч.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбивали сім атак російських загарбників, три боєзіткнення продовжуються, крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять КАБів.