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Втрати РФ за добу в Україні: 1670 окупантів, 3 танки і 33 артсистеми
Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1670 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 3 танки РФ
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 837610 (+1670) осіб,
- танків ‒ 9893 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20631 (+17)д,
- артилерійських систем – 22445 (+33) од,
- РСЗВ – 1265 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23573 (+63),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35552 (+101) од,
- спеціальна техніка ‒ 3726 (+1)
Дані уточнюються.
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