Ворог накопичується по підвалах та будинках: пресофіцер 28-ї ОМБр про міські бої у Торецьку
Євген Алхімов, пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу, зазначив, що у міській забудові Торецька лінії фронту як такої не існує: де ворогам вдалося накопичитися, звідти вони й далі намагаються продовжити рух
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Зараз найбільш активні бої відбуваються не в самому місті, а на території промислової зони селища Кримське (Торецька міська громада Бахмутського району Донецької області - ред.). Ворог там намагається накопичуватися у будинках і потім йти на штурми. Вчора, 29 січня, підрозділ спецбатальйону "Шквал" робив у тій зоні зачистку, вибивши звідти противника. Однак у міській забудові лінії фронту як такої не існує, тобто де окупантам вдалося накопичитися, чи то у підвалах, чи десь ще, там вони й роблять спроби далі кудись проходити", - прокоментував пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.
Євген Алхімов зауважив, що в міській забудові йде маневрова війна, але українські бійці кожного дня вибивають ворога, унеможливлюючи його подальше просування.
- 28 січня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російська окупаційна армія не полишає спроб атакувати позиції Сил оборони на Краматорському та Торецькому напрямках - у міській забудові Часового Яру та Торецька тривають важкі бої.
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