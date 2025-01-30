Ворог накопичується по підвалах та будинках: пресофіцер 28-ї ОМБр про міські бої у Торецьку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз найбільш активні бої відбуваються не в самому місті, а на території промислової зони селища Кримське (Торецька міська громада Бахмутського району Донецької області - ред.). Ворог там намагається накопичуватися у будинках і потім йти на штурми. Вчора, 29 січня, підрозділ спецбатальйону "Шквал" робив у тій зоні зачистку, вибивши звідти противника. Однак у міській забудові лінії фронту як такої не існує, тобто де окупантам вдалося накопичитися, чи то у підвалах, чи десь ще, там вони й роблять спроби далі кудись проходити", - прокоментував пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.

Євген Алхімов зауважив, що в міській забудові йде маневрова війна, але українські бійці кожного дня вибивають ворога, унеможливлюючи його подальше просування.