У міській забудові Часового Яру та Торецька тривають важкі бої, - ОСУВ "Хортиця"
Російська окупаційна армія не полишає спроб атакувати позиції Сил оборони на Краматорському та Торецькому напрямках - у міській забудові Часового Яру та Торецька тривають важкі бої
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
"За підтримки артилерії противник продовжує штурмувати наші позиції на Краматорському та Торецькому напрямках. Тривають важкі бої в міській забудові Часового Яру та Торецька", - йдеться у дописі.
Крім цього, ворог здійснив майже 140 артилерійських обстрілів по укріпленнях ЗСУ в Часовому Яру, а в Торецьку – понад 80.
Водночас у районі Білої Гори ворог намагався атакувати Сили оборони за підтримки бронетехніки. Внаслідок застосування українських БПЛА, були знищені танк та БМП окупантів, ще один танк та дві ББМ – пошкоджені.
"Покровський напрямок залишається найгарячішим на усій лінії бойового зіткнення. Переважно без застосування бронетехніки противник проводив наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Удачне, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Дачне та Улакли. Важкі бої тривали в Лисівці, Котлиному, Зеленому, Надіївці, Шевченко та Янтарному", - доповіли військові.
- Минулої доби 27 січня на російсько-українському фронті зафіксували 159 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські окупанти провели 85 штурмів.
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