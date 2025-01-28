У міській забудові Часового Яру та Торецька тривають важкі бої, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"За підтримки артилерії противник продовжує штурмувати наші позиції на Краматорському та Торецькому напрямках. Тривають важкі бої в міській забудові Часового Яру та Торецька", - йдеться у дописі.

Крім цього, ворог здійснив майже 140 артилерійських обстрілів по укріпленнях ЗСУ в Часовому Яру, а в Торецьку – понад 80.

Водночас у районі Білої Гори ворог намагався атакувати Сили оборони за підтримки бронетехніки. Внаслідок застосування українських БПЛА, були знищені танк та БМП окупантів, ще один танк та дві ББМ – пошкоджені.

"Покровський напрямок залишається найгарячішим на усій лінії бойового зіткнення. Переважно без застосування бронетехніки противник проводив наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Удачне, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Дачне та Улакли. Важкі бої тривали в Лисівці, Котлиному, Зеленому, Надіївці, Шевченко та Янтарному", - доповіли військові.