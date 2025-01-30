У Defense Express припустили, яку зброю привезли з Ізраїлю для посилення української ППО
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що 90 ракет для Patriot могли бути поставлені Україні, але не Ізраїлем, а США
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Щодо можливості постачання Ізраїлем ракет до комплексу Patriot, це могла б бути чудова новина, яка наразі вигулькує в медіа на тлі того, що було помічено рух літаків ізраїльських військово-повітряних сил транспортної авіації, і їх поява в районі Жешува, як основного хабу постачання боєприпасів і засобів оборони для Сил оборони України", - пояснив Рябих.
За словами військового експерта, потреба в засобах ППО є постійною. 90 ракет для Patriot теоретично могли бути поставлені, але не Ізраїлем, а США. Тому що Ізраїль відмовився від систем Patriot версії PAC-2, що були розташовані в країні понад 30 років. Таким чином, Ізраїль передав ракети класу PAC-2 для Patriot США, а вони, своєю чергою, вирішили передати їх Україні для поповнення поточних запасів Сил оборони України. І це вже відбувається на тлі активної участі нової адміністрації США у вивченні питань російсько-української війни.
"Це може бути хорошим знаком, тим більше, що в Ізраїлі, за різними оцінками, ще є від 4 до 8 батарей систем Patriot, і вони також мають усі шанси потрапити в Україну. Це буде залежати від рішення США", - наголосив Рябих.
- Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
- У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
- ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
- Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
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