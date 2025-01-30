МЗС України викликало словацького посла через заяву Фіцо про "втручання" Києва у внутрішні справи Братислави

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Заступник українського міністра закордонних справ Олександр Міщенко висловив "глибоке розчарування", що нині Фіцо виступає рупором Кремля й нехтує членством Словаччини в ЄС.

"Такі дії з боку представників словацької влади є неприйнятними, особливо в контексті безпрецедентної агресії Росії проти України, та завдають серйозної шкоди не лише традиційно добрим відносинам між Україною та Словаччиною, а й підривають єдність Європейського Союзу та Євроатлантичної спільноти у протидії державі-агресору", - наголосили в МЗС.

Також у відомстві додали: спроби уряду Словаччини зберігати залежність від постачання енергоносіїв РФ попри спільній роботі ЄС щодо зниження такої залежності є неприпустимими.

"Офіційну Братиславу закликано припинити таку практику та повернутися до конструктивного діалогу та розвитку добросусідських відносин між нашими країнами та народами", - резюмує Міністерство.

Заяви Фіцо про Україну

23 січня МЗС України відреагувало на заяви Фіцо щодо нібито підготовки Майдану у Словаччині.

Потім прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на національну страхову компанію його країни. В МЗС України спростували.

28 січня Фіцо негативно висловився щодо президента Володимира Зеленського, назвавши його "ворогом, який шкодить Словаччині". На ці слова відповів український лідер, висловивши впевненість, що словацький прем'єр має проросійську позицію.

29 січня міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана та оголосило йому "рішучий протест" через критику Києвом Роберта Фіцо.