"За російський газ треба платити суверенітетом": Зеленський відповів Фіцо, який назвав президента України ворогом Словаччини
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо має проросійську позицію
Про це Володимир Зеленський повідомляє у Telegram.
"Кілька днів тому президент Трамп ухвалив сильне рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG, зокрема в Європу. Це те, що потрібно для безпеки й стабільності – більше енергоресурсів від партнерів для Європи. За американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом", - пише президент України.
За словами Зеленського, багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету.
"Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи", - додав президент.
- 28 січня прем'єр-міністр Словаччини негативно висловився щодо президента України. За словами Фіцо, Зеленський - ворог для його країни.
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