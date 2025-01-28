"За російський газ треба платити суверенітетом": Зеленський відповів Фіцо, який назвав президента України ворогом Словаччини

Про це Володимир Зеленський повідомляє у Telegram.

"Кілька днів тому президент Трамп ухвалив сильне рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG, зокрема в Європу. Це те, що потрібно для безпеки й стабільності – більше енергоресурсів від партнерів для Європи. За американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом", - пише президент України.

За словами Зеленського, багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету.

"Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи", - додав президент.