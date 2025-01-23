МЗС України про заяви Фіцо щодо нібито підготовки Майдану у Словаччині: "Стандартна казка"
Україна вважає заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо нібито організації у країні масових протестів намаганням залякувати словацьке суспільство
Про це на брифінгу 23 січня заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає NV.
За його словами, останніми місяцями тим же займалося керівництво Грузії.
"Це стандартна казка для людей у вигляді того, що хтось готує якісь заворушення", — сказав дипломат.
Він наголосив, що Фіцо має звернути увагу на власні дії та проаналізувати, чому вони викликають невдоволення людей.
"В Україні взагалі з цього приводу є власний досвід, коли нам розповідали, що люди на Євромайдані всі проплачені, підготовлені бойовики. Це не смішно. Це тоді не було смішно. А зараз, мабуть, здається, що просто прем'єр-міністр Словаччини витягнув з шафи щось, що давно зіпсувалося, і вже некрасиво таке використовувати", — додав Тихий.
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 21 січня заявив, що опозиційні партії нібито планують організувати заворушення та зайняти урядові будівлі.
- 22 січня Роберт Фіцо скликав раду безпеки через дані інформаційної служби країни про майбутні "масові протести" й "захоплення влади".
- У Грузії заявили, що в них усе відбувається так само як і в Словаччині, й "антиурядові протести координуються одною рукою".
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