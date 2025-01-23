МЗС України про заяви Фіцо щодо нібито підготовки Майдану у Словаччині: "Стандартна казка"

Про це на брифінгу 23 січня заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає NV.

За його словами, останніми місяцями тим же займалося керівництво Грузії.

"Це стандартна казка для людей у вигляді того, що хтось готує якісь заворушення", — сказав дипломат.

Він наголосив, що Фіцо має звернути увагу на власні дії та проаналізувати, чому вони викликають невдоволення людей.

"В Україні взагалі з цього приводу є власний досвід, коли нам розповідали, що люди на Євромайдані всі проплачені, підготовлені бойовики. Це не смішно. Це тоді не було смішно. А зараз, мабуть, здається, що просто прем'єр-міністр Словаччини витягнув з шафи щось, що давно зіпсувалося, і вже некрасиво таке використовувати", — додав Тихий.