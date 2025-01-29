МЗС Словаччини викликало посла України Кастрана через заяви Києва про Фіцо
Міністерство закордонних справ Словаччини 29 січня викликало українського посла Мирослава Кастрана та оголосило йому "рішучий протест" через критику Києвом премʼєр-міністра Роберта Фіцо
Про це повідомляє Denník N.
Словацьке зовнішньополітичне відомство вважає нещодавні заяви української сторони стосовно Фіцо "втручанням у внутрішні справи" держави.
Однак у МЗС не уточнили, про що саме йдеться.
Заяви Фіцо про Україну
23 січня МЗС України відреагувало на заяви Фіцо щодо нібито підготовки Майдану у Словаччині.
Потім прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на національну страхову компанію його країни. В МЗС України спростували.
28 січня Фіцо негативно висловився щодо президента Володимира Зеленського, назвавши його "ворогом, який шкодить Словаччині". На ці слова відповів український лідер, висловивши впевненість, що словацький прем'єр має проросійську позицію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.77 Купівля 41.77Продаж 42.27
- EUR Купівля 43.55Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе