МЗС Словаччини викликало посла України Кастрана через заяви Києва про Фіцо

Про це повідомляє Denník N.

Словацьке зовнішньополітичне відомство вважає нещодавні заяви української сторони стосовно Фіцо "втручанням у внутрішні справи" держави.

Однак у МЗС не уточнили, про що саме йдеться.

Заяви Фіцо про Україну

23 січня МЗС України відреагувало на заяви Фіцо щодо нібито підготовки Майдану у Словаччині.

Потім прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на національну страхову компанію його країни. В МЗС України спростували.

28 січня Фіцо негативно висловився щодо президента Володимира Зеленського, назвавши його "ворогом, який шкодить Словаччині". На ці слова відповів український лідер, висловивши впевненість, що словацький прем'єр має проросійську позицію.