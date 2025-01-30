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Головна Війна з Росією Швеція анонсувала пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд

Швеція анонсувала пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд

Юлія Лаврук
30 січня, 2025 четвер
17:50
Війна з Росією

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про надання Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму $1,2 млрд

Зміст

Про це Йонсон написав у соціальній мережі Х.

Зокрема, приблизно $90 млн буде виділено на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників. Також до пакета допомоги увійдуть:

  • 16 бойових катерів Combat Boat 90 та 23 станції озброєння до них;
  • 1 млн боєприпасів калібру 12,7 мм;
  • 146 вантажівок;
  • 1500 протитанкових ракет TOW; 
  • 200 протитанкових снарядів, включаючи навчальне обладнання.

Близько 45% від суми пакета допомоги – $534 млн – буде використано на нову продукцію оборонної промисловості для Збройних Сил України. Ці кошти можуть бути спрямовані на артилерію, ударні засоби дальнього радіуса дії та безпілотники, зазначив міністр оборони Швеції.

Також $58 млн виділять на навчання та підготовку українських солдатів у 2025 році. Ще $71 млн – на ремонт і технічне обслуговування вже подарованого Швецією обладнання. Ці кошти також будуть використані на транспорт і безпеку логістики. 

"Ще приблизно 250 мільйонів доларів буде спрямовано на різні міжнародні фонди. 178 мільйонів доларів буде спрямовано на "данську модель", за якою залучаються кошти для оборонно-промислового комплексу України", – додав Йонсон.

  • Цього місяця Швеція та Україна домовилися про розробку двосторонньої угоди щодо підтримки впровадження спільних проєктів у сфері ОПК.
Теги:
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зброя
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