Швеція анонсувала пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд

Про це Йонсон написав у соціальній мережі Х.

Зокрема, приблизно $90 млн буде виділено на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників. Також до пакета допомоги увійдуть:

16 бойових катерів Combat Boat 90 та 23 станції озброєння до них;

1 млн боєприпасів калібру 12,7 мм;

146 вантажівок;

1500 протитанкових ракет TOW;

200 протитанкових снарядів, включаючи навчальне обладнання.

Близько 45% від суми пакета допомоги – $534 млн – буде використано на нову продукцію оборонної промисловості для Збройних Сил України. Ці кошти можуть бути спрямовані на артилерію, ударні засоби дальнього радіуса дії та безпілотники, зазначив міністр оборони Швеції.

Також $58 млн виділять на навчання та підготовку українських солдатів у 2025 році. Ще $71 млн – на ремонт і технічне обслуговування вже подарованого Швецією обладнання. Ці кошти також будуть використані на транспорт і безпеку логістики.

"Ще приблизно 250 мільйонів доларів буде спрямовано на різні міжнародні фонди. 178 мільйонів доларів буде спрямовано на "данську модель", за якою залучаються кошти для оборонно-промислового комплексу України", – додав Йонсон.