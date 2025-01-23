Швеція та Україна домовилися про двосторонню угоду щодо впровадження проєктів у сфері ОПК

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Відповідне рішення узгодили на зустрічі заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва з директором управління випробувань та оцінки технічних систем шведської урядової постачальної агенції FMV бригадним генералом Йоганом Аксельссоном.

Так, сторони домовилися про розробку двосторонньої угоди щодо впровадження спільних проєктів у сфері ОПК та обговорили предметні пропозиції щодо їх створення, зокрема перелік пріоритетних виробів, які вони випускатимуть.

"Безумовно, ППО та боєприпаси залишаються пріоритетами України. Окрема необхідність – розвиток далекобійних можливостей", – зазначив Боєв.

Йоган Аксельссон також повідомив, що незабаром очікується позитивне рішення уряду Швеції щодо виділення нового пакета військової допомоги Україні, який стане найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Окрім надання озброєння, пакет передбачатиме інвестиції в українське оборонне виробництво, зокрема для збільшення далекобійних спроможностей.

Крім того, сторони узгодили деталі реалізації контрактів щодо виробництва бронетехніки, зокрема шведських БМП CV-90, а також обговорили забезпечення сталого зв'язку на полі бою для реалізації запланованих операцій Сил оборони.