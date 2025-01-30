Біля Вашингтона пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Є загиблі

Про це повідомило федеральне авіаційне управління США.

Авіакатастрофа сталася близько 21:00 середи, 29 січня за місцевим часом (близько четвертої ранку 30 січня за київським часом). Пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines унаслідок зіткнення в повітрі з гелікоптером Sikorsky H-60 (Black Hawk) упав у річку Потомак поблизу Національного аеропорту Рейгана. Згодом CNN повідомило, що у воду впали і літак, і гелікоптер. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Близько сьомої ранку за київським часом CBS News повідомив, що станом на 23:30 (06:30 за Києвом) у воді знайшли 18 тіл. Про це журналістам сказав представник поліції, який перебуває на місці події. Він додав, що на той момент нікого з тих, хто вижив, не знайшли.

Літак виконував рейс 5342 авіакомпанії American Airlines. Він вилетів з міста Вічіта, штат Канзас. Bombardier CRJ700 може вміщати 65 пасажирів. Як повідомив NBC News з посиланням на джерело, літак, який летів з Вічіти, перевозив 60 пасажирів і чотирьох членів екіпажу. Згодом ці дані підтвердила авіакомпанія.

За словами офіційного представника міноборони США, які навело CNN, на борту гелікоптера був екіпаж із трьох людей, він не перевозив жодних важливих персон (високопосадовці армії часто використовують Black Hawk для подорожей у Вашингтоні).

Як додали пізніше посадовці, гелікоптер Black Hawk армії США, який зіткнувся з літаком, виконував тренувальний політ.

Розслідування авіакатастрофи проводитимуть федеральне управління цивільної авіації США (FAA) й управління з безпеки на транспорті США (NTSB).

Усі польоти в національному аеропорту імені Рейгана тимчасово припинили. Наразі не відомо, чи є постраждалі внаслідок авіакатастрофи. Деякі медіа з посиланням на джерела повідомили, начебто з річки дістали кілька тіл, проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.