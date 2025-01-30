ДСНС оцінила готовність захисних споруд в Україні в майже 85%
В Україні на обліку перебувають 62 400 захисних споруд, які здатні прийняти до 50% населення
Про це заявив начальник управління захисту населення і територій Департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Лещенко, передає Укрінформ.
"На початку широкомасштабного вторгнення у державі на обліку було близько 20 тисяч захисних споруд. Стан їхньої готовності вимірювався на рівні 75%. За 2,5 року, можна сказати, за 3 роки воєнних дій, завдяки співпраці ДСНС, органів місцевого самоврядування й органів місцевої влади нам вдалося підвищити ці показники. Зараз на обліку перебувають понад 62 400 таких об’єктів, стан їхньої готовності — на рівні близько 85%", - сказав він.
За його словами, ці споруди готові прийняти до 50% населення.
Представник ДСНС також зазначив, що наразі влада проводить обстеження наявних в Україні об’єктів, які можуть бути пристосовані як під повноцінні захисні споруди, так і найпростіші укриття.
"Ця робота проводиться органами місцевого самоврядування із залученням представників ДСНС як експертів у цьому питанні. На кінець минулого року було додатково обстежено близько 7 тисяч об’єктів, які наразі дообладнуються і будуть ставитися офіційно на облік, щоб населенню було рекомендовано послуговуватися (ними, — ред.) під час повітряних тривог", - сказав Лещенко.
Водночас влада прагне створити повноцінні захисні споруди, а не тільки найпростіші укриття, тому з початку великої війни на це виділяють значні кошти, додав посадовець.
- У листопаді 2024 року в Україні відкрили перше укриття, облаштоване коштом United24.
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