ДСНС оцінила готовність захисних споруд в Україні в майже 85%

Про це заявив начальник управління захисту населення і територій Департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Лещенко, передає Укрінформ.

"На початку широкомасштабного вторгнення у державі на обліку було близько 20 тисяч захисних споруд. Стан їхньої готовності вимірювався на рівні 75%. За 2,5 року, можна сказати, за 3 роки воєнних дій, завдяки співпраці ДСНС, органів місцевого самоврядування й органів місцевої влади нам вдалося підвищити ці показники. Зараз на обліку перебувають понад 62 400 таких об’єктів, стан їхньої готовності — на рівні близько 85%", - сказав він.

За його словами, ці споруди готові прийняти до 50% населення.

Представник ДСНС також зазначив, що наразі влада проводить обстеження наявних в Україні об’єктів, які можуть бути пристосовані як під повноцінні захисні споруди, так і найпростіші укриття.

"Ця робота проводиться органами місцевого самоврядування із залученням представників ДСНС як експертів у цьому питанні. На кінець минулого року було додатково обстежено близько 7 тисяч об’єктів, які наразі дообладнуються і будуть ставитися офіційно на облік, щоб населенню було рекомендовано послуговуватися (ними, — ред.) під час повітряних тривог", - сказав Лещенко.

Водночас влада прагне створити повноцінні захисні споруди, а не тільки найпростіші укриття, тому з початку великої війни на це виділяють значні кошти, додав посадовець.