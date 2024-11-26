В Україні відкрили перше укриття, облаштоване коштом United24

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.

На те, щоб зібрати 1 млн грн на облаштування укриття, знадобилося пів року.

Як зазначили у відомстві, тепер понад 200 дітей з 6 сіл громади навчатимуться в безпечному просторі, де можна повноцінно продовжувати освітній процес офлайн.

"Загалом понад 456 млн грн United24 та Офіс партнерств і взаємодії МОН залучили для відбудови 4 шкіл та облаштування 12 укриттів. Перше з них — нове укриття в Тузлівській школі вже працює. Ми вдячні, що вектор повернення до офлайну підтримують наші партнери, донори та команда United24, яка обрала одним із напрямів діяльності саме освіту", — зазначив перший заступник міністра освіти й науки України Євген Кудрявець.

У Міносвіти нагадали, що цьогоріч на облаштування підземних шкіл держава виділила 7,5 млрд грн із держбюджету. З них 500 млн отримала Одещина.

Довідка: United24 — це фандрейзингова платформа, глобальна ініціатива з підтримки України, запущена українською владою 5 травня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.