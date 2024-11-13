У Бородянці ввели в експлуатацію багатоповерхівку, відбудовану після обстрілів РФ коштом United24

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Девʼятиповерхівка в Бородянці на вул. Семашка, 2 розташована в центральній частині селища, яку суттєво зруйнували російські окупанти. У багатоповерхівці на 71 квартиру мешкали майже 200 осіб. Будинок був пошкоджений у березні 2022 року внаслідок постійних обстрілів. Були вибиті вікна та двері, пошкоджено стіни, плити перекриття, покрівлю та місця загального користування. З ладу було виведено інженерні мережі", - розповів посадовець.

За його словами, будівлю капітально відремонтували трохи більше, ніж за рік. Там встановили нові плити перекриття та замінили стінові панелі замість зруйнованих, провели локальний ремонт пошкоджених стін.

"Крім того, будинок термомодернізували, замінили вікна та двері, провели ремонт місць загального користування, встановили нові ліфти, відновили електропостачання, водопостачання та водовідведення. Також відремонтували 8 квартир, які мали пошкодження", - написав Кравченко.

Технічний нагляд за процесом відбудови здійснювала ПРООН.

Під час ремонту частина мешканців жила в будинку, решта повернулися вже після завершення робіт. Загалом нове житло отримали дві сотні людей.

Це вже четвертий будинок на Київщині, який ввели в експлуатацію після капітального ремонту. Загалом планують відновити 18 багатоквартирних будинків та три навчальні заклади у Броварському та Вишгородському районах.

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