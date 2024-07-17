В Ірпені ввели в експлуатацію перший багатоквартирний будинок, відбудований коштом United24

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Це перший з 18 багатоквартирних будинків, які відбудовують завдяки коштам, зібраним фандрейзинговою платформою United24.

"Йдеться про п’ятиповерховий багатоквартирний будинок в місті Ірпінь, за адресою вул. Давидчука, 42. У березні 2022 року росіяни обстріляли будинок запалювальними снарядами. Тоді вщент згоріли всі квартири на п'ятому поверсі. Ще частина квартир у першому під’їзді згоріла через танкові обстріли", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що проєкт відбудови передбачав, зокрема, відновлення стін і перекриттів, даху і покрівлі, заміну вікон і дверей, відновлення фасадних стін та їхнє утеплення, відновлення системи водовідведення та водопостачання, а також ремонт системи опалення та внутрішнє оздоблення квартир тощо.

Завдяки реалізації проєкту до своїх квартир повернуться 325 мешканців будинку.

У Мінінфраструктури нагадали, що відновлення 18 будинків розпочалося у січні 2023 року в Київській області: в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, а також у селах Бузова та Мила Дмитрівської територіальної громади. По завершенню відновлення понад 4 тис. мешканців цих громад зможуть повернутися до власних домівок.

Довідка: United24 — це фандрайзингова платформа, глобальна ініціатива з підтримки України, запущена українською владою 5 травня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.