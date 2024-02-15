Оцінка потреб України на відновлення зросла до $486 млрд, - Світовий банк

Про це повідомив Світовий банк.

"Ця цифра є вищою за потреби, оцінені в $411 млрд рік тому", - йдеться у пресрелізі.

За оцінками української влади, тільки цьогоріч країні знадобиться приблизно $15 млрд для невідкладних пріоритетних заходів із відновлення і на національному, і на місцевому рівнях, з особливим акцентом на підтримку та мобілізацію приватного сектору, а також на відновлення житла, соціальної інфраструктури та послуг, енергетики та транспорту.

Зазначається, що пряма шкода в Україні сягнула майже 152 млрд доларів США, причому найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство. Найбільша шкода зосереджена в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях - тих самих областях, де була зафіксована найбільша шкода у попередній оцінці. Пошкоджено або зруйновано 10% житлового фонду.

У звіті наголошується, що хоча близько $5,5 млрд із нагальних потреб у фінансуванні вже забезпечено і міжнародними партнерами України, і коштом її власного бюджету, близько $9,5 млрд залишаються не підкріпленими фінансуванням.

Очільник уряду Денис Шмигаль акцентує на тому, що основним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація російських активів, заморожених на Заході, і цей процес має розпочатися вже цьогоріч.

"Одночасно український уряд створює умови для залучення приватних інвестицій, які прискорять процес відбудови й змінять нашу країну на шляху до ЄС", - сказав Шмигаль.