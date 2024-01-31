Російська агресія в Україні: уряд оцінив збитки довкіллю у 2,2 трлн грн

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, через постійні обстріли утворилося понад 750 тис. тонн відходів руйнації, якими забруднено 30 млн га території України.

Окрім того, сотні тисяч квадратних кілометрів української землі потенційно забруднені мінами та снарядами.

"Торік ми повернули в експлуатацію понад 200 тис. га сільгоспземель. Для порівняння, це більш ніж дві площі нашої столиці Києва. А цього року маємо амбіцію обстежити й у разі потреби очистити понад 512 тис. га. Але мінна загроза існуватиме ще довгі роки", — відзначив очільник уряду.

Він наголосив, що РФ має бути притягнуто до відповідальності за ці злочини. Тому необхідно створити Міжнародну екологічну платформу для оцінки збитків.

За словами Шмигаля, Україна також має значний прогрес у діалозі з партнерами щодо компенсації за рахунок конфіскованих російських активів.

"Очікуємо на дієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси РФ на допомогу Україні. Це буде важливий прецедент глобального масштабу. Будь-який агресор знатиме — рано чи пізно він заплатить за заподіяну шкоду", - резюмував очільник уряду.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям цьогоріч до 165 тис. га.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси. Пізніше цього місяця Азербайджан передав Україні машину для розмінування, вона поїхала на Полтавщину.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.