У районі порту в Бердянську пролунав вибух

Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.

"Гучно в районі порту. Приблизно о 23:40 бердянці почули гучний вибух. Попередньо – є влучання по порту", – йдеться в повідомленні.

Українські військові наразі не інформували про ці події. На час написання новини окупанти офіційно також не повідомляли жодної інформації про причини вибуху, який було чутно в місті.

У ніч на 15 листопада безпілотники атакували цілі в Краснодарському краї РФ, імовірно, цілили в аеродром "Кримськ". Також ворожа ППО працювала по дронах на Білгородщині, в окупованих Криму, Бердянську та Маріуполі