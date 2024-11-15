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БПЛА атакували об'єкти РФ на Білгородщині, в Краснодарському краї, окупованих Криму, Бердянську та Маріуполі

Ксенія Золотова
15 листопада, 2024 п'ятниця
08:04
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч на 15 листопада безпілотники атакували цілі в Краснодарському краї РФ, імовірно, цілили в аеродром "Кримськ". Також ворожа ППО працювала по дронах на Білгородщині, в окупованих Криму, Бердянську та Маріуполі

Зміст

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, міноборони РФ та телеграм-канали.

Краснодарський край

За даними Андрющенка, з 23:15 до 5 ранку тривала атака БПЛА на військовий аеропорт в місті Кримське Краснодарського краю ПФ.  Атакувало щонайменше 36 БПЛА, звітувало міноборони РФ.

"Офіційний Краснодар наголошує на влучанні, зафіксовано падіння уламків ППО неподалік аеродрому. Ураження на самому військовому аеродромі замовчують, проте місцеві пабліки повідомляють про кілька влучань. Чекаємо на офіційне підтвердження OSINT дослідників або Генштабу", - зазначив радник міського голови Маріуполя.

Імовірно, БПЛА намагалися атакувати військовий аеродром "Кримськ", передає телеграм-канал ASTRA.

Як з'ясувала ASTRA, невеликі пошкодження зазнав приватний будинок у станиці Полтавській Краснодарського краю. Цю інформацію з посиланням на Єдину диспетчерську службу Червоноармійського району підтверджують місцеві ЗМІ, за їхніми даними, постраждалих немає. Стверджується, що внаслідок "падіння уламків БПЛА пошкоджено господарську споруду".

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв розповів: "Цієї ночі два муніципалітети краю зазнали масованої атаки безпілотників. Наші  ППО перехопили кілька десятків БПЛА у Кримському та Червоноармійському районах. У Кримську уламки безпілотників упали на територію чотирьох домоволодінь. Постраждалих немає. Пошкоджено дах одного будинку та автомобіль. У Червоноармійському районі у станиці Полтавській уламки безпілотника пошкодили дах приватного будинку. В іншому будинку вибиті шибки. Постраждалих немає. На місці НП працюють екстрені служби. Про поточну ситуацію повідомляють глави районів.
Обов'язково буде дано оцінку матеріальних збитків. І місцева влада допоможе з відновленням постраждалих будинків".

Маріуполь

Також, за його словами, близько 23:15 навколо Маріуполя працювали системи ППО ворога. Зафіксовано по два пуски біля Центрального району (аеропорт Маріуполя) та в районі селища Виноградне (Лівобережний район). Зранку МО РФ прозвітувало про 10 збитих БПЛА над Азовським морем. 

Бердянськ

З 23:10 по 00:30 в окупованому Бердянську та районі лунали вибухи, розповів Андрющенко. Фіксували роботу ворожої ППО. 

"Один з епіцентрів був розташований в районі Новопетрівки (Бердянський район, поруч з Бердянськом - місце розташування полігону). Загалом стає зрозумілою  робота російської ППО вздовж Приазовської зони Маріупольсько-Бердянської агломерації. Приморсько-Ахтарськ та Ейськ в стані тривожності", - прокоментував він.

У міноборони РФ заявили, що їхня ППО нібито перехопила та знищила 51 український БПЛА: 36 БПЛА – над територією Краснодарського краю, три БПЛА – над територією Республіки Крим, два БПЛА – над територією Білгородської області та 10 БПЛА – над акваторією Азовського моря.

Теги:
Новини
Росія
Маріуполь
ППО
російська армія
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
безпілотник
Запорізька область
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