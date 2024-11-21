"Залишилось протриматися ще місяць, а далі буде все позитивно": енергетичний експерт про імпорт електроенергії

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, коли сітку полагодили, з'ясувалося, що в нас сталий дефіцит електроенергії. Холоднішає, ми входимо в зиму, десь росіяни щось підбили. І в цей момент ми б із задоволенням щось купили закордоном, але там також піднялися ціни, адже в Європі настали холоди", - зазначив Закревський.

За словами енергетичного експерта, до середини грудня сонячна генерація в Європі працює на мінімальному рівні. Однак із 20 грудня сонце знову почне світити, і ситуація покращиться.

"Нам ще місяць залишилося протриматися, а далі буде все позитивно", - наголосив Закревський.