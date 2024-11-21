"Залишилось протриматися ще місяць, а далі буде все позитивно": енергетичний експерт про імпорт електроенергії
Енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський пояснив, чому наразі Україна мало імпортує електроенергію з Європи
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На жаль, коли сітку полагодили, з'ясувалося, що в нас сталий дефіцит електроенергії. Холоднішає, ми входимо в зиму, десь росіяни щось підбили. І в цей момент ми б із задоволенням щось купили закордоном, але там також піднялися ціни, адже в Європі настали холоди", - зазначив Закревський.
За словами енергетичного експерта, до середини грудня сонячна генерація в Європі працює на мінімальному рівні. Однак із 20 грудня сонце знову почне світити, і ситуація покращиться.
"Нам ще місяць залишилося протриматися, а далі буде все позитивно", - наголосив Закревський.
- ENTSO-E прийняла рішення про поетапне розширення пропускної спроможності для імпорту/експорту електроенергії 7 червня 2022 року. Комерційні обміни електроенергією з Європою розпочалися 30 червня 2022 року.
- З 1 грудня 2023 року мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.
- З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електроенергії з країн ЄС становитиме 2,1 ГВт замість 1,7 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми.
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