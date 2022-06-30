Україна почала експорт електроенергії до ЄС
Україна почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС
Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.
"Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг становить 100 МВт. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину. Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік", - написав він.
За його словами, енергетика стане одним із драйверів відновлення української економіки, як уже стала драйвером інтеграції в ЄС.
Як повідомлялося, потужність торгівлі після початкового етапу планують поступово збільшувати на основі міркувань стабільності та безпеки енергосистеми.
Очікується, що торгівля електроенергією на інших з'єднаннях (Україна – Словаччина, Україна – Угорщина та Молдова – Румунія) почнеться пізніше.
- З 4 червня Україна розпочала постачання електроенергії до Молдови. Енергоатом уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom.
- 28 червня міністр енергетики Герман Галущенко анонсував початок експорту електроенергії з України до Європи. Він зазначив, що початково загальну потужність торгівлі буде встановлено на рівні 100 МВт.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.4
Купівля 34.4Продаж 35.16
-
EUR
Купівля 35.78Продаж 36.96
- Актуальне
- Важливе