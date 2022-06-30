Україна почала експорт електроенергії до ЄС

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг становить 100 МВт. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину. Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік", - написав він.

За його словами, енергетика стане одним із драйверів відновлення української економіки, як уже стала драйвером інтеграції в ЄС.

Як повідомлялося, потужність торгівлі після початкового етапу планують поступово збільшувати на основі міркувань стабільності та безпеки енергосистеми.

Очікується, що торгівля електроенергією на інших з'єднаннях (Україна – Словаччина, Україна – Угорщина та Молдова – Румунія) почнеться пізніше.

З 4 червня Україна розпочала постачання електроенергії до Молдови. Енергоатом уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom.

28 червня міністр енергетики Герман Галущенко анонсував початок експорту електроенергії з України до Європи. Він зазначив, що початково загальну потужність торгівлі буде встановлено на рівні 100 МВт.

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