30 червня Україна почне експортувати електроенергію до Європи

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Початково загальну потужність торгівлі буде встановлено на рівні 100 МВт. Обсяги збільшуватимуться поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему.

Як наголосив Герман Галущенко, технічно наша енергосистема вже зараз може забезпечити до 1690 МВт потужності для експорту. Після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність для продажу електроенергії за кордон може зрости до 4-5 ГВт.

Всі генеруючі компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією завдяки прозорим аукціонам.

"Поступове збільшення експорту електроенергії, - сказав міністр, - приноситиме нашому енергоринку кошти, які необхідні для стабілізації його фінансового стану. Європейські країни, своєю чергою, отримають змогу забезпечити більш стабільне енергопостачання та, що найважливіше, замістити російські енергоресурси ".

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З 4 червня Україна розпочала поставки електроенергії до Молдови. Енергоатом уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom

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