Україна постачатиме Молдові електроенергію з 4 червня
З 4 червня Україна розпочне поставки електроенергії до Молдови. Енергоатом уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom
Про це інформує в телеграмі Енергоатом.
"З 04 червня 2022 року розпочнеться постачання української електроенергії до Молдови. Відповідно до домовленостей, Енергоатом планує у червні поставити в Молдову 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною $77 за 1 МВт-год", – йдеться в повідомленні.
Завдяки експорту найбільший виробник електроенергії України отримає додаткове джерело для фінансування, за яким постачатиме й електроенергію населенню. Зазначається, що експорт до Молдови надає перспективу розвитку компанії та можливість у майбутньому постачати електричну енергію і до сусідніх країн ЄС.
"Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить РФ. Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку", – додають у пресслужбі.
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- Нагадаємо, у МЗС Британії вирішили озброїти Молдову за стандартами НАТО. Секретар РНБОУ Олексій Данілов припустив, що Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія.
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