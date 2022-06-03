Про це інформує в телеграмі Енергоатом.

"З 04 червня 2022 року розпочнеться постачання української електроенергії до Молдови. Відповідно до домовленостей, Енергоатом планує у червні поставити в Молдову 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною $77 за 1 МВт-год", – йдеться в повідомленні.

Завдяки експорту найбільший виробник електроенергії України отримає додаткове джерело для фінансування, за яким постачатиме й електроенергію населенню. Зазначається, що експорт до Молдови надає перспективу розвитку компанії та можливість у майбутньому постачати електричну енергію і до сусідніх країн ЄС.

"Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить РФ. Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку", – додають у пресслужбі.

Наразі Молдова отримує нелетальну допомогу та матеріали для прикордонних служб, але не вирішила, чи звертатися до інших країн по військову допомогу.

Нагадаємо, у МЗС Британії вирішили озброїти Молдову за стандартами НАТО. Секретар РНБОУ Олексій Данілов припустив, що Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія.

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