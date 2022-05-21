У МЗС Британії вирішили озброїти Молдову за стандартами НАТО

Про це повідомляє The Telegraph.

За словами Трасс, країни НАТО обговорюють постачання озброєння Молдові та хочуть, аби її армія відповідала стандартам Альянсу.

"Я хотіла б, щоб Молдова була оснащена за стандартами НАТО. У нас точаться відповідні дискусії з нашими союзниками",- сказала Трасс.

Вона пояснила це загрозою вторгнення з боку Росії.

"Путін чітко окреслив свої амбіції створити "велику" Росію. І те, що його спроби захопити Київ не увінчалися успіхом, не означає, що він відмовився від цих амбіцій", – переконана Трасс.

18 травня президентка Молдови Майя Санду закликала Росію вивести свої війська з Придністров'я.

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