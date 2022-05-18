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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Президентка Молдови закликала Росію вивести свої війська з Придністров'я

Президентка Молдови закликала Росію вивести свої війська з Придністров'я

18 травня, 2022 середа
21:22
війна з Росією Мая Санду

Присутність чужинських солдатів порушує нейтралітет країни, каже Майя Санду

Про це лідерка Молдови заявила, виступаючи у Європейському парламенті.

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови до війни, ми - нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет", - сказала молдовська очільниця. 

Вона також наголосила, що політичне керівництво країни намагається створити мирне вирішення придністровського конфлікту, яке враховуватиме суверенітет та територіальну цілісність Молдови.

"Ми не хочемо дестабілізації, ми маємо бачення мирної реінтеграції країни", – зазначила президентка Молдови. 

  • 25 квітня у "столиці" невизнаного Придністров'я Тирасполі прогриміли вибухи. Головне управління розвідки ЗСУ назвало їх провокацією ФСБ з метою нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв.
  • Наступного дня, 26 квітня, "МВС" невизнаної Придністровської республіки повідомило про вибухи на телерадіоцентрі, який транслював російське радіо. Президентка Майя Санду звинуватила "певні" сили у регіоні у дестабілізації.
  • 27 квітня аналітик та ексдепутат парламенту Молдови Оазу Нантой в ефірі Еспресо заявив, що обстріли будівлі так званого МДБ невизнаного Придністров’я є провокацією від російських спецслужб.
  • ЄС привітав "стриману реакцію Молдови" на загострення у невизнаному Придністров'ї.
  • 10 травня очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що президент Росії Володимир Путін вирішив почати війну на території окупованого Придністров'я в Молдові.
  • 13 травня президент Зеленський заявив, що у невизнаному Придністров'ї може бути до 15 тис. війська.

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Новини
Молдова
Придністров'я
Майя Санду
російські військові бази
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