Вибухи у Тирасполі - це провокація ФСБ з метою нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв, - розвідка
Обстріл з гранатомету будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї - це робота російських спецслужб
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.
Там нагадали, що у результаті інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети. Імовірно використані РПГ-22 та РПГ-27.
"Втім, для керівництва "ПМР" ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій ПМР" Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування "захищеного пункту управління цивільної оборони міста", - заявили у розвідці.
Документ мав бути з вказанням:
- Найменування об’єкту;
- Адреси розміщення;
- Типу захисної споруди
"За три дні до інциденту, керівники "ПМР" вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру", - йдеться у повідомленні.
Там зазначають, цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв.
"За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити "ПМР" до бойових дій. Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію", - додали у ГУР МО.
За наявною інформацією, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території у Придністров'ї.
- 25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.
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