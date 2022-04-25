Вибухи у Тирасполі - це провокація ФСБ з метою нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв, - розвідка

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.



Там нагадали, що у результаті інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети. Імовірно використані РПГ-22 та РПГ-27.



"Втім, для керівництва "ПМР" ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій ПМР" Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування "захищеного пункту управління цивільної оборони міста", - заявили у розвідці.



Документ мав бути з вказанням:

Найменування об’єкту;

Адреси розміщення;

Типу захисної споруди

25 квітня у будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.

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"За три дні до інциденту, керівники "ПМР" вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру", - йдеться у повідомленні.Там зазначають, цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв."За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити "ПМР" до бойових дій. Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію", - додали у ГУР МО.За наявною інформацією, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території у Придністров'ї.