У "столиці" невизнаного Придністров'я Тирасполі прогриміли вибухи, - місцеве ТБ
У будівлі "Міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи
Про це повідомив місцевий телеканал ТСВ Придністров'я у Telegram.
"У будівлі "МДБ" у Тирасполі сталася серія вибухів", - йдеться у повідомленні.
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Перекриті сусідні вулиці. На місці працює швидка, газова служба та пожежники.
Видання з посиланням на місцеве "МВС": "За попередніми даними, постріли зроблено з гранатометів. Постраждалих немає".
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