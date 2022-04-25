У "столиці" невизнаного Придністров'я Тирасполі прогриміли вибухи, - місцеве ТБ

Про це повідомив місцевий телеканал ТСВ Придністров'я у Telegram.



"У будівлі "МДБ" у Тирасполі сталася серія вибухів", - йдеться у повідомленні.



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Перекриті сусідні вулиці. На місці працює швидка, газова служба та пожежники.



Видання з посиланням на місцеве "МВС": "За попередніми даними, постріли зроблено з гранатометів. Постраждалих немає".

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